Кожен городник мріє про рясний урожай хрустких і соковитих огірків. Проте інколи кущі починають активно цвісти, а плодів майже немає. Причина часто криється у появі пустоцвіту – чоловічих квіток, які не формують зав’язі. Якщо вчасно не звернути увагу на проблему, урожай може бути значно меншим. Як зменшити кількість пустоцвітів, пише Ua.Magazine.

Найчастіше пустоцвіт з’являється через помилки у догляді, різкі зміни температури, неправильний полив або нестачу поживних речовин. Ситуацію можна виправити простими способами.

Як розпізнати пустоцвіт

Чоловічі квітки ростуть на тонкій ніжці та не мають маленького потовщення біля основи. Саме це потовщення у жіночих квітках згодом перетворюється на огірок. Якщо на кущах переважають лише чоловічі квіти, рослина не зможе повноцінно родити.

Водночас повністю обривати пустоцвіт не варто. Чоловічі квітки необхідні для запилення, тому важливо не позбутися їх повністю, а зменшити надмірну кількість.

Полив лише теплою водою

Огірки дуже чутливі до температури води. Полив холодною водою часто стає причиною появи великої кількості пустоцвіту. Для поливу потрібно використовувати воду температурою не нижче +22 градусів.

У спекотну погоду грядки краще поливати рано-вранці або ввечері, щоб волога не випаровувалася занадто швидко. Якщо рослини почали активно утворювати пусті квіти, інколи допомагає короткочасне скорочення поливу. Невеликий стрес стимулює формування жіночих квіток.

Підживлення для появи зав’язей

Надлишок азотних добрив часто призводить до того, що кущі нарощують багато листя, але погано родять. Для активного формування зав’язей огіркам потрібні калій і фосфор.

Добре працює деревний попіл. Для приготування підживлення склянку попелу розчиняють у відрі теплої води та поливають рослини під корінь. Також можна використовувати настій коров’яку або готові комплексні добрива для овочевих культур.

Захист від спеки

Під час сильної спеки пилок стає менш активним, через що зав’язі можуть не утворюватися. Якщо температура повітря тривалий час перевищує +30 градусів, огірки починають скидати жіночі квітки.

У такі дні важливо збільшити частоту поливу та мульчувати ґрунт скошеною травою або соломою. Це допоможе довше зберігати вологу та захистить коріння від перегрівання.

Що робити під час похолодання

Різке зниження температури також негативно впливає на плодоношення. Якщо ночі стали холодними, полив тимчасово скорочують, а грядки за можливості накривають агроволокном.

У теплицях необхідно стежити за провітрюванням, щоб уникнути надмірної вологості та різких перепадів температури.

Не допускайте загущення посадок

Якщо кущі ростуть занадто близько один до одного, їм бракує світла та повітря. У таких умовах жіночі квітки формуються значно рідше.

Огірки потрібно висаджувати на достатній відстані, а надто довгі батоги – вчасно прищипувати. Це допомагає рослині спрямувати сили на утворення плодів, а не на надмірне нарощування зеленої маси.