Сансевʼєрія вважається однією з найневибагливіших кімнатних рослин, однак саме навесні їй потрібен правильний догляд. У травні квітка переходить у фазу активного росту, тому в цей період важливо забезпечити їй достатньо світла, помірний полив і своєчасне підживлення. Більше про весняний догляд пише Homes and Gardens.

Як правильно поливати сансевʼєрію навесні

Головна помилка багатьох власників цієї рослини – занадто частий полив. Сансевʼєрія належить до сукулентів і накопичує вологу у щільному листі, тому надлишок води для неї небезпечний.

Поливати рослину потрібно лише після повного висихання ґрунту. У теплу пору земля пересихає швидше, але це не означає, що квітці потрібен щоденний полив. Надмірна волога може спричинити загнивання коріння та пожовтіння листя.

Де поставити сансевʼєрію для активного росту

Навесні рослині потрібно більше світла. Найкраще поставити горщик біля вікна з яскравим розсіяним освітленням. Саме достатня кількість світла допомагає сансевʼєрії формувати нове листя та підтримувати насичений зелений колір.

Водночас пряме сонце може залишати опіки, особливо у спекотні дні. Тому в обідні години рослину краще трохи притіняти.

Навіщо протирати листя сансевʼєрії

На широких листках швидко накопичується пил, через який рослина отримує менше світла. Щоб сансевʼєрія добре росла та мала охайний вигляд, листя варто регулярно протирати м’якою вологою тканиною.

Такий простий догляд не лише покращує зовнішній вигляд квітки, а й допомагає їй активніше розвиватися.

Коли пересаджувати сансевʼєрію

Травень вважається найкращим періодом для пересадки. Якщо коріння вже видно з дренажних отворів або рослина перестала активно рости, настав час змінити горщик.

Для пересадки підійде легкий і пухкий ґрунт для сукулентів або кактусів. Він добре пропускає повітря та не затримує зайву вологу, що дуже важливо для здоров’я кореневої системи.

Чим підживити сансевʼєрію навесні

У період активного росту рослину бажано підживлювати. Для цього підійде універсальне рідке добриво для кімнатних рослин або спеціальні суміші для сукулентів.

Підживлення достатньо вносити один раз на місяць. Важливо не перевищувати дозування, адже надлишок добрив може викликати втрату яскравого кольору листя та сповільнення росту. Найкраще робити розчин слабшим, ніж рекомендує виробник.