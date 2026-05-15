Правильне підживлення плодових дерев напряму впливає на врожайність, формування зав’язі та загальний стан рослин. Агрономи радять проводити основне внесення добрив навесні – у період між набряканням бруньок і початком цвітіння. Чим і які дерева підживлювати, пише Agronews.

Саме в цей час дерева активно виходять із зимового спокою та потребують великої кількості поживних речовин для росту пагонів і формування майбутнього врожаю.

Коли удобрювати яблуні, груші та персики

Для яблунь, груш і персиків рекомендують вносити добрива приблизно за 4–6 тижнів до початку цвітіння. Це дозволяє поживним речовинам поступово розчинитися у ґрунті та потрапити до кореневої системи.

Молоді саджанці не радять підживлювати одразу після посадки. Варто дочекатися появи нових пагонів і листя, які свідчать про активний розвиток коренів.

Чому важливо не запізнитися з азотними добривами

Фахівці наголошують, що після липня азотні підживлення потрібно обмежувати. Надлишок азоту наприкінці літа стимулює активний ріст молодих пагонів, які не встигають зміцніти до морозів.

У результаті дерева можуть гірше переносити зимові холоди та ставати більш вразливими до пошкоджень.

Як часто потрібно підживлювати дерева

У більшості випадків достатньо одного основного весняного підживлення. Однак на бідних або виснажених ґрунтах добрива можуть вносити кілька разів із проміжком у 2–3 тижні.

Додаткові підживлення проводять також після збору врожаю, якщо дерева потребують відновлення.

Які добрива найкраще використовувати

Одним із найпопулярніших варіантів залишається комплексне добриво з формулою 10-10-10, яке містить азот, фосфор і калій у рівних пропорціях.

Дозування залежить від віку та розміру дерева:

карликові дерева – 50–100 г;

напівкарликові – 100–200 г;

великі дорослі дерева – 200–400 г.

Точні норми бажано визначати після аналізу ґрунту.

Де правильно вносити добрива

Основна частина активних коренів знаходиться не біля самого стовбура, а в зоні проєкції крони. Саме тому добрива рекомендують рівномірно розсипати по колу під деревом.

Після внесення гранульованих або порошкових добрив ґрунт потрібно добре полити. Для одного дерева може знадобитися від 20 до 40 літрів води.

Органічні добрива також корисні

Садівники часто використовують компост або перепрілий гній. Навесні або восени під одне дерево вносять приблизно 5–15 літрів компосту або 20–50 літрів перегною.

Органіка покращує структуру ґрунту та поступово насичує його поживними речовинами.

Навіщо мульчувати ґрунт після підживлення

Після внесення добрив кореневу зону радять замульчувати шаром органіки товщиною 5–10 см. Для цього використовують деревну тріску, солому або компост.

Мульча допомагає утримувати вологу, пригнічує бур’яни та підтримує активність корисних мікроорганізмів у ґрунті.