Щоб знежирити підлогу, спочатку слід підготувати кілька основних побутових засобів

Жир на підлозі з’являється поступово, і звичайне миття водою часто не допомагає, бо жир не розчиняється без спеціального впливу. Проте професійні прибиральники радять прості, але ефективні методи, які допоможуть відмити жирну підлогу. The Spruce розповідає, як відмити жирну підлогу без дорогих засобів.

Як знежирити підлогу?

Щоб знежирити підлогу, спочатку слід підготувати кілька основних побутових засобів. До них належать мітла або пилосос, відро, засіб для миття посуду, швабра (бажано з мікрофібри), щітка або губка для чищення, а також серветки з мікрофібри, пояснює Робін Мерфі, президент компанії Maid Brigade. Завжди мати ці матеріали під рукою буде дуже корисно.

Покрокові дії: