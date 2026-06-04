Як відмити жирну підлогу без дорогих засобів: поради професійних прибиральників
Щоб знежирити підлогу, спочатку слід підготувати кілька основних побутових засобів
Жир на підлозі з’являється поступово, і звичайне миття водою часто не допомагає, бо жир не розчиняється без спеціального впливу. Проте професійні прибиральники радять прості, але ефективні методи, які допоможуть відмити жирну підлогу. The Spruce розповідає, як відмити жирну підлогу без дорогих засобів.
Як знежирити підлогу?
Щоб знежирити підлогу, спочатку слід підготувати кілька основних побутових засобів. До них належать мітла або пилосос, відро, засіб для миття посуду, швабра (бажано з мікрофібри), щітка або губка для чищення, а також серветки з мікрофібри, пояснює Робін Мерфі, президент компанії Maid Brigade. Завжди мати ці матеріали під рукою буде дуже корисно.
Покрокові дії:
- Спочатку почистьте підлогу за допомогою віника або пилососа, щоб видалити пил, бруд і сміття.
- Приготуйте мийний розчин, який ви будете використовувати для чищення підлоги. Мерфі рекомендує наповнити відро 4 літрами води, додати дві-три столові ложки мийного засобу для посуду та перемішати розчин.
- Нанесіть розчин на підлогу. Почніть з того, що занурте швабру у відро з мильною водою, а потім трохи відіжміть її, щоб швабра була вологою, а не мокрою.
- Промийте підлогу по секціях. Якщо ви натрапите на пляму з сильним забрудненням жиром, Мерфі рекомендує нанести трохи мильного розчину безпосередньо на цю ділянку і залишити на 5–10 хвилин.
- За необхідності візьміть додаткові засоби для важких плям. Якщо вам здається, що пляма не відмивається, використайте щітку, губку або серветку з мікрофібри, щоб обережно протерти ці ділянки.
- Промийте всю підлогу, вимивши її чистою водою. Це допоможе видалити залишки мила.
- На завершення витріть підлогу насухо рушниками або серветками з мікрофібри.
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