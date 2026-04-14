Одна з найпоширеніших помилок – використання брудної води

Після миття підлога повинна бути чистою і блискучою, але іноді результат виявляється протилежним – на підлозі залишаються розводи, липкість і бруд. Найчастіше причина такого результату криється не в покритті, а у звичних помилках під час прибирання. Pixel Inform розповідає, чому ж підлога бруднішає після миття.

Одна з найпоширеніших помилок – використання брудної води. Вже після перших 5–7 м² вода у відрі стає брудною. І кожне наступне занурення швабри – це нанесення цього бруду на нову ділянку.

Тому воду слід міняти кожні 10–15 м². Для стандартної двокімнатної квартири це означає змінювати воду 3–4 рази.

Якщо цей метод вам не підходить, спробуйте метод двох відер. В одному відрі у вас повинна бути чиста вода з мийним засобом, а в іншому – просто чиста вода для ополіскування. Алгоритм дій такий: вмочіть швабру у мильний розчин, потім помийте ділянку підлоги, після чого прополощіть брудну швабру у другому відрі з чистою водою, перед тим як знову занурити у мильний розчин. Після того як ви помиєте всю підлогу з мийним засобом, пройдіться по ній ще раз, але цього разу – чистою, ледь вологою ганчіркою. Цей етап допоможе прибрати будь-які залишки мийного засобу.

Друга поширена помилка полягає в надмірній кількості побутової хімії. Багато хто щедро ллє засіб для миття підлоги у відро, і в результаті отримує липку плівку і розводи.

Насправді всі сучасні мийні засоби – це концентрати. І зайва кількість ПАР (поверхнево-активних речовин) не змивається повністю і залишається на поверхні. І саме ця плівка діє як магніт для нового пилу і бруду, через що підлога так швидко втрачає свіжий вигляд.

Щоб цього уникнути дотримуйтесь інструкції, як зазначено на мийному засобі.

Також багато хто вважає, що гаряча вода краще очищає, але це не так. Тепла вода (близько 40-50°C) активує компоненти мийного засобу і набагато краще розщеплює побутовий бруд.