Неправильне очищення часто шкодить тканині більше, ніж саме забруднення

Кашемір вважається одним із найделікатніших матеріалів, тому навіть невелика пляма може зіпсувати вигляд речі. І неправильне очищення часто шкодить тканині більше, ніж саме забруднення. Martha Stewart розповідає, як врятувати кашеміровий одяг від плям.

Як діяти одразу після появи плями?

Насамперед пляму радять обережно та швидко промити під холодною водою. Після полоскання обережно промокніть її та дайте їй висохнути.

«Уникайте бажання викручувати або енергійно терти пляму, оскільки механічна дія може пошкодити ніжні волокна кашеміру», – попереджає Тереза Вільямс, спів генеральна директорка та співзасновниця пральні Celsious.

Як безпечно видалити пляму з кашеміру?

Що вам знадобиться:

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Раковина або умивальник. Прохолодна вода. Чистий рушник. Засоби для попередньої обробки: спрей для видалення плям, безпечний для делікатних тканин, або ½ склянки білого оцту для видалення плям від кави, чаю або фруктового соку. Делікатний пральний порошок.

Інструкція: