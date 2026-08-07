Кавова гуща не розчиняється під час руху через злив

Після приготування кави багато хто просто змиває використану гущу в кухонну раковину. Однак так робити не варто, адже кавова гуща не розчиняється у воді, а поступово накопичується в трубах і може стати причиною засмічення каналізації. Tasting Table розповідає, чому кавова гуща небезпечна для труб.

Чому кавову гущу не можна змивати в раковину?

Кавова гуща не розчиняється під час руху через злив. Вона залишається твердою та осідає на внутрішніх стінках труб і з часом змішується з жиром, милом та іншим сміттям.

Якщо постійно висипати кавову гущу в раковину, нові частинки додаватимуть нові шари відкладень, поки не утвориться серйозне засмічення.

Також не варто викидати кавову гущу в подрібнювач сміття, оскільки вона так і не стане водорозчинною.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати