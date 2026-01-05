Загалом кухонна каналізація не призначена для перероблення жиру, крохмалю та щільних залишків їжі

Навіть невелика звичка зливати залишки їжі чи рідину в раковину може призвести до серйозних проблем із каналізацією. Існує кілька продуктів, які особливо небезпечні.

Загалом кухонна каналізація не призначена для перероблення жиру, крохмалю та щільних залишків їжі. Згодом такі речовини накопичуються в трубах, утворюючи пробки, погіршуючи відтік води та провокуючи неприємні запахи.

Які продукти не можна зливати в раковину?

Жир, олія та соуси

Вони швидко застигають у трубах та заважають нормальному руху стічних вод. Експерти радять збирати такі відходи в окрему місткість, дати їм охолонути та викинути в сміття.

Кавова гуща

Хоча кавова гуща виглядає нешкідливо, але вона не розчиняється у воді та осідає в сифоні. І згодом це може призвести до щільних відкладень. Тому краще висушити гущу та використовувати її як добриво для кімнатних рослин.

Яєчна шкаралупа

Дрібні фрагменти шкаралупи здатні застрягати в трубах та посилювати утворення засмічень. А також вони можуть пошкодити внутрішню поверхню стоків. Тому яєчну шкаралупу краще відправляти в компост або відро для сміття.

Макарони та рис

Вони містять велику кількість крохмалю, який активно вбирає воду та збільшується в об’ємі. І навіть невеликі залишки можуть утворити щільну пробку.

