Проте у цього методу є свої ризики

Дехто з нас звик використовувати окріп як швидкий спосіб позбутися від засмічень у раковині. Проте у цього методу є свої ризики. УНІАН розповідає, чи справді можна виливати окріп у раковину.

Чому це небезпечно?

Дуже часто сучасні кухонні системи водопроводу оснащенні трубами з ПВХ, які не розраховані на прямий контакт з дуже гарячою водою. Витримувати високі температури води можуть тільки металеві труби. Тому будь-який сантехнік не порадить використовувати окріп для прочищення зливу.

Перед тим як зливати окріп у раковину, потрібно розуміти, що труби з ПВХ не можуть витримувати температури води до 100°C. Таким чином, регулярне виливання окропу на кухонний трубопровід тільки розм’якшить його з’єднання, які можуть бути скріплені клеєм. І згодом труби можуть стати непридатними та почати протікати.

Також варто звертати увагу на тип вашої кухонної раковини. Якщо вона порцелянова, то з часом може тріснути від високої температури.