В Україні пропонують заборонити використання російської мови у приватних школах. Законопроєкт подали у Верховну Раду 12 січня 2026 року після викриття підпільної школи при монастирі УПЦ МП у Києві. Прийняття законопроєкту унеможливить використання приватних закладів освіти для поширення проросійських настроїв.

«Реєструю законопроєкт №14361 про повну заборону мови країни-агресора в школах, зокрема приватних. Діюча норма закону України “Про повну загальну середню освіту” дозволяє використання російської мови в приватних закладах освіти. Це терміново необхідно змінити! Раніше ми це вже зробили в дошкіллі – новим Законом України “Про дошкільну освіту”, який почав діяти 1 січня 2025 року. Щоб пропоновані мною зміни запрацювали, потрібно рішення Комітету освіти, а також мінімум 226 голосів народних депутатів», – написала львівська нардепка Наталія Піпа.

У пояснювальній записці до законопроєкту №14361 вказано, що, за даними Інституту освітньої аналітики, у 2025/2026 навчальному році офіційно є один приватний заклад – Харківський приватний ліцей «Ангстрем», де є 325 дітей з російською мовою навчання.

«Існування приватних закладів освіти з російською мовою навчання, а тим більше нелегальних освітніх осередків, створює загрози національній безпеці України, підриває процес деколонізації та дерусифікації суспільства, суперечить цілям забезпечення функціонування української мови як державної та може сприяти поширенню проросійських настроїв серед молодого покоління. В умовах повномасштабної війни, коли Україна щодня бореться за свою незалежність, територіальну цілісність та ідентичність, існування подібних осередків «русского міра» у столиці та інших містах України є абсолютно неприпустимим», – вказано у пояснювальній записці.

На сайті Верховної Ради вказано, що ініціаторами законопроєкту є 16 нардепів, зокрема сім з них з Львівщини: