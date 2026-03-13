Із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи)

Міністерство освіти і науки опублікувало перелік ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Кількість таких закладів у Хмельницькій області збільшили з двох до трьох. Про це йдеться у наказі МОН від 13 березня.

Кожен із відібраних ліцеїв отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій. У профільних ліцеях учні навчатимуться у 10–12 класах, тож загальна тривалість навчання становитиме 12 років.

«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам обирати профіль, формувати навчальний план і визначатися з майбутньою професією», – зазначили в МОН.

На Хмельниччині до пілотного проєкту увійшли:

Славутський ліцей;

Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1.

Красилівський ліцей.

Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено вивчатимуть профільні предмети. У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.

