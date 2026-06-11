Онлайн-зошитом можна користуватися з компʼютера

Учитель інформатики та англійської мови із Сумської області Ігор Шуляк розробив безкоштовний цифровий сервіс «Суперзошит», який допомагає організувати навчання в онлайн-форматі. Платформа працює через браузер і доступна для завантаження на пристрої користувачів. Про це розповіли на сайті «Цукр».

Ігор Шуляк викладає інформатику і англійську мову в селі Стецьківка на Сумщині. Уроки часто доводиться проводити онлайн. Ідея створення інструменту виникла під час дистанційних уроків англійської мови. За словами педагога, учні часто зверталися з однаковими запитаннями, зокрема щодо правильного написання дати англійською. Щоб спростити навчальний процес, він спочатку створив невеликий допоміжний сайт, який згодом перетворився на багатофункціональний онлайн-зошит. Про свій винахід він розповів на ютуб-каналі.

«Суперзошит» підтримує українську, англійську та німецьку мови. Користувачі можуть обирати різні типи навчальних робіт – від класних і домашніх завдань до самостійних та контрольних робіт. Також доступні різні формати сторінок: у лінійку, клітинку, косу лінію або чистий аркуш.

У зошиті можна друкувати з компʼютера або начитувати текст

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Сервіс дозволяє не лише набирати текст вручну, а й вводити його голосом. Учні можуть форматувати записи, створювати списки, додавати посилання, перевіряти правопис і користуватися вбудованим перекладачем. Крім того, підтримується робота з багатосторінковими документами.

Для творчих завдань передбачено набір інструментів для малювання. Користувачі можуть працювати з пензлем, гумкою, геометричними фігурами, додавати текстові написи та вставляти зображення. Також сервіс дає змогу редагувати ілюстрації: змінювати їхній розмір, обрізати, віддзеркалювати та автоматично видаляти фон за допомогою штучного інтелекту.

Платформа містить і додаткові можливості для проведення уроків:

таймер;

електронні стікери;

генератор QR-кодів;

інструмент для вставлення відео з YouTube.

Окремий блок функцій базується на технологіях штучного інтелекту. З їхньою допомогою можна створювати навчальні тексти, вправи та тести. Також сервіс підтримує спільне редагування документів, що дозволяє вчителям надавати учням доступ до всього зошита або окремих його частин.

Створені матеріали можна зберігати та експортувати у файл для подальшого використання.