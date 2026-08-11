Віталія Іванишин працює вчителькою хореографії у Католицькому ліцеї св. Василія Великого

Івано-Франківський міський суд визнав вчительку хореографії Католицького ліцею св. Василія Великого Віталію Іванишин винною у підробці та використанні фейкових документів і призначив їй 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 3 серпня, у травні 2022 року обвинувачена за допомогою графічних редакторів та комп’ютерної техніки внесла свої персональні дані в документи про встановлення їй II групи інвалідності та потреби у постійному сторонньому догляді.

У грудні 2024 року підроблену довідку Івано-Франківської МСЕК та посвідчення особи з інвалідністю Віталія Іванишин надала для нотаріального посвідчення копій.

Під час судового засідання прикарпатка визнала свою вину. Суд також врахував, що вона заміжня, працює і вперше притягується до кримінальної відповідальності.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Віталію Іванишин винною у підробці та використанні підроблених документів і призначив їй 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.