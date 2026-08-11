Дмитро Лубінець закликав провести масштабні перевірки ТЦК на Закарпатті

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів про намір керівника Закарпатського обласного ТЦК сфабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальну справу. Сталося це на тлі численних порушень у районних центрах комплектування та соцпідтримки, виявлених представником Уповноваженого з прав людини на Закарпатті.

«Схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними. Замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив. Я отримав інформацію про намір керівника ОТЦК та СП сфабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальне провадження – нібито за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань», – написав омбудсман фейсбуці.

У Закарпатському ОТЦК та СП заяву Дмитра Лубінця наразі не коментують. Водночас представник омбудсмана в регіоні Андрій Крючков зазначив, що раніше він вже отримував інформацію про вказівки шукати проти нього будь-який негатив.

«Останнім поштовхом до активної фази інформаційної атаки став моніторинговий візит до Берегівського РТЦК та СП та оприлюднення його результатів. Після цього почалося те, про що нас попереджали: моя попередня служба, нібито “схеми”, “незаконне збагачення”, “космічні суми” неправомірної вигоди та різні “інсайди”», – сказав Андрій Крючков.

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В Офісі омбудсмана вважають, що останні події мають ознаки втручання в роботу Уповноваженого з прав людини та його представника на Закарпатті з метою перешкодити виконанню службових обов’язків (ст. 344 Кримінального кодексу України).

З чого почався конфлікт

У квітні 2026 року представник омбудсмана виявив низку порушень прав людини в Ужгородському РТЦК та СП. Після цього керівник центру комплектування та його підлеглий – начальник групи військового обліку – отримали підозри у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі понад 20 чоловіків.

У суботу, 8 серпня, Андрій Крючков навідався з перевіркою у Берегівський РТЦК і СП. Він виявив, що частину чоловіків, які мали чинні відстрочки, не випускали з території РТЦК та СП, фактично обмежуючи їхнє право на вільне пересування.

Тоді ж представник омбудсмана заявив, що деякі відстрочки посадовці ТЦК анульовували без проведення засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів, вносячи до державної інформаційної системи неправдиві дані.

Після перевірки в Берегові у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що опрацьовують результати моніторингового візиту представника омбудсмана і відреагують на його зауваження.

Водночас Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до правоохоронних органів із вимогою провести масштабну перевірку роботи всіх територіальних центрів комплектування на Закарпатті.