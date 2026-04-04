У ТЦК могли утримувати чоловіків від трьох тижнів до майже двох місяців

В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки виявили низку серйозних порушень прав людини, зокрема, незаконне утримання чоловіків і неналежні умови перебування. Про це у суботу, 4 квітня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час перевірки представник омбудсмана встановив, що людей могли утримувати без належних правових підстав від трьох тижнів до майже двох місяців. У деяких випадках у громадян вилучали документи та мобільні телефони, що фактично позбавляло їх можливості отримати правову допомогу.

Також зафіксовано значні порушення побутових умов. На кілька десятків осіб – орієнтовно від 40 до 60 – було лише обмежена кількість посуду, через що люди змушені були користуватися ним по черзі. У приміщенні був лише один душ і туалет.

«Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб – лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», – написав Лубінець.

Окремо омбудсман звернув увагу на проблеми з медичним забезпеченням. Зокрема, один із чоловіків із підвищеним тиском кілька днів не міг отримати допомогу.

«Лише після втручання мого представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП», – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець також оприлюднив відео, на якому зафіксовано ветерана з посвідченням учасника бойових дій. Попри це, його не відпустили.

За результатами перевірки фахівці подали заяви про можливі кримінальні правопорушення, зокрема щодо незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень.

«Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії – ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції», – додав Лубінець.

У березні також стало відомо, що Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у перевищенні повноважень та недбалому ставленні до служби начальника мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП. Він мобілізував на службу сина загиблого військового, хоч той мав право на відстрочку.