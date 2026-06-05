Владімір Путін звернувся до російських солдатів зі словами «Працюйте, брати».

У пʼятницю, 5 червня, глава Росії Владімір Путін відреагував на адресований йому 4 червня відкритий лист від президента України Володимира Зеленського. Під час трансляції Петербурзького міжнародного економічного форуму, яку цитують російські ЗСУ він заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським та назвав його лист «з елементами хамства».

Під час виступу Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з відкритим листом Володимира Зеленського, назвавши його «папірцем». Російський диктатор сказав, що адресований йому лист містить «елементи хамства» і є таким, який «створює перешкоди для можливої зустрічі».

Путін заявив, що «ніколи не відмовляв» Зеленському в зустрічі, але проти того, щоб «переливати з пустого в порожнє». Він додав, що український президент нібито просив його про зустріч через одного з російських бізнесменів.

Також російський диктатор відреагував на згадку його віку в листі, та заявив, що «головне – не вік, а дієздатність та працездатність». Крім того, Путін сказав, що «деякі світові лідери старші за нього», ймовірно, натякаючи на Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На зауваження Зеленського у листі про те, що Путін керує Росією 26 років, російський глава звинуватив його в «узурпації влади» та «страху йти на вибори». Наостанок Владімір Путін заявив, що «бойові дії колись завершаться, і завершаться, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей». Крім того, він звернувся до російських солдатів зі словами «Працюйте, брати».

Доповнено 20:03. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Владіміра Путіна та назвав його відповідь слабкою.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», – сказав він під час вечірнього звернення.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». За словами Зеленського, Україна пропонує закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями. Прочитати повний текст відкритого листа до Путіна можна за посиланням.