Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення комісії військової частини, яка відмовила у звільнення зі служби військовому після закінчення контракту. Його рапорт мають розглянути повторно і прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, до суду звернувся військовий, який наприкінці 2022 року уклав трирічний контракт про проходження військової служби у Нацгвардії. Весною 2026 року він подав рапорт на звільнення зі служби через закінчення терміну контракту, але отримав відмову.

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Представник відповідача повідомив суду, що військовий мав подати такий рапорт за три місяці перед закінченням контракту, а не через кілька місяці після цього. Тому військова частина прийняла рішення продовжити дію контракту.

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Цю справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя не заперечує, що позивач подав рапорт про звільнення із порушенням строку, визначеного у контракті. Водночас вона наголошує, що він не відноситься військовослужбовців, у яких термін дії контракту продовжується в особливий період.

На момент подання рапорту у позивача закінчився термін дії укладеного контракту та не був укладений новий контракт як того вимагає частина 4 статті 23 Закону №2232-XII та пункт 24-27 Положення. Комісія військової частини відмовила у звільнення зі служби та продовжила контракт уже після подання рапорту позивачем.

«З урахуванням пункту 4 Контракту, суд дійшов висновку, що бездіяльність відповідача, яка не є спірною, але яка виявилася у неприйнятті відповідачем рішення про укладення нового Контракту, не мала наслідком автоматичного продовження строку військової служби позивача. Зазначене не передбачено жодним нормативним актом», – вказано у рішенні.

Суддя наголосила, що позивач має право на звільнення зі служби за підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-XII (як такий, що уклав контракт під час дії воєнного стану), яке він й реалізував.

Позов військового задовольнили частково. Суддя визнала протиправним та скасувала рішення комісії військової частини у частині відмови у звільненні зі служби. Рапорт мають розглянути повторно та прийняти відповідне рішення з врахуванням правової оцінки суду. Рішення ще можна оскаржити у апеляційному суді.