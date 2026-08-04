будинки обстежують інженери і конструктори, щоб скласти план відновлення

У вівторок, 4 серпня, у Львові розпочались демонтажні та протиаварійні роботи в постраждалих від російського удару будинках на вул. Патона, 25 і Виговського, 77. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Так, в будинку на вул. Патона, 25, що сильно постраждав унаслідок обстрілу, демонтують пошкоджені конструкції і проводять протиаварійні роботи. Демонтаж бетонних перекриттів може тривати до 10 днів. Паралельно будівлю обстежують конструктори та інженери, щоб скласти план відновлення будинку.

В будинку на вул. Виговського, 77 також триває обстеження фахівцями, після якого розпочнуться роботи з укріплення будівлі.

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Мешканців, які залишилися без житла, місто безкоштовно поселило у готелях та модульному містечку, а надалі компенсуватиме їм оренду тимчасового житла до повного відновлення квартир. Наразі надійшло 45 заяв на отримання такої компенсації. Нагадаємо, розмір компенсації орендної плати становить 12 тис. грн для людей, які жили в однокімнатних квартирах, 15 тис. грн – для власників двокімнтаних і 17 тис. грн – трикімнатних квартир.

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Також мешканці, квартири яких постраждали від ракетного обстрілу, можуть отримати компенсацію за вибиті вікна і вхідні двері – по 15 і 20 тис. грн відповідно.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на четвер, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами, зокрема житлові будинки.