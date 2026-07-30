Аварійний будинок викуплять для суспільних потреб, обмінявши на дві квартири

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 30 липня, затвердила викупну ціну приватного будинку на Білогорщі для суспільних потреб – розширення території музею Романа Шухевича.

Йдеться про житловий будинок загальною площею 40 м2 на вул. Білогорщі, 78, власницею якого є Пелагія Кулик, який підлягає викупу для суспільних потреб – облаштування благоустрою прилеглої території Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича та влаштування майданчика для відпочинку.

Викупну ціну визначили у розмірі близько 1,3 млн грн. Водночас сторони домовилися про укладення договору міни. Взамін за згаданий будинок власниця отримає дві комунальні квартири – загальною площею 35,7 м2 на вул. Широкій, 84 та загальною площею 49,2 м2 на просп. Чорновола, 101.

Іншою ухвалою депутати передали в постійне користування Залізничній районній адміністрації земельну ділянку навпроти музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича (на вул. Білогорщі, 76-А) для облаштування та обслуговування скверу.

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Нагадаємо, у Львові триває відбудова музею Романа Шухевича на Білогорщі, який було повністю знищено внаслідок російської дронової атаки у ніч на 1 січня 2024 року. Раніше міський голова Андрій Садовий зазначав, що основна частина робіт з відновлення музею буде виконана до кінця року.

У березні 2026 року переможець конкурсу на відбудову музею Шухевича заявив про вихід із проєкту. У мерії запевнили, що ця заява не вплине на виконання робіт, які вже тривають.

Рішення про викуп аварійного будинку дозволить розширити прилеглу територію музею на 10 соток. За інформацією керуючого справами виконакому ЛМР Євгена Бойка, cтаном на кінець липня 2026 року роботи з відновлення музею Романа Шухевича виконані на 50%.