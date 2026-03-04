Візуалізація будинку-музею з балконом на горищі

У середу, 4 березня, Державна інспекція архітектури та містобудування України дала дозвіл на реставрацію Музею Романа Шухевича у Львові на Білогорщі. Будівельні роботи розпочнуться вже наступного тижня. Про це повідомили у Львівській міській раді, у середу, 4 березня.

Після коригування проєкту на консультаційній раді при департаменті архітектури Львівської ОВА реставрацію остаточно затвердили. За словами Юрія Теліпського, директора ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації», музей повернуть до первісного вигляду, а за рахунок прибудов площа музею збільшиться майже на 50%.

«Відтворять повноцінний другий поверх – відповідно до історичних креслень. Максимально точно відновлять криївку. Фасад очистять від пізніших нашарувань і повернуть автентичний вигляд. Перший поверх залишиться відкритим, а поруч з’явиться нова будівля з навчальним залом та укриттям», – розповіли у Львівській міській раді. За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, передбачено також облаштування території навпроти музею із громадським простором і з відновленням озера.

Вартість реставрації вдалося зменшити майже на 8 млн грн. Інвестор погодився збудувати будинок «під ключ» та передати його в експлуатацію. Як повідомляв раніше ZAXID.NET, інвестором відбудови музею Шухевича є мережа супермаркетів ВАМ.

Що стосується експозиції, Львівський історичний музей разом із експертами розробить концепцію виставки: планують інтерактивні та сучасні експозиції для різних відвідувачів – від школярів до науковців. Площа залів майже подвоїться, а архітектурні рішення узгоджуватимуть із концепцією виставки.

Керівник Наглядової ради проєкту Богдан Тихолоз зазначив, що компроміс щодо зовнішнього вигляду досягнуто, дискусії завершені, і тепер головне завдання – створити сучасний, технологічний та змістовний внутрішній простір музею.

Візуалізація експозиції всередині музею Шухевича. Фото ЛМР

У ніч на 1 січня 2024 року внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі.