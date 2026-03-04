На місці аварії працюють комунальники

У Чернівцях жителі мікрорайону Гравітон вже тиждень отримують воду за графіком через обвал каналізаційного колектора поблизу вулиці Роменської. Без водопостачання залишилося 40 багатоповерхових будинків і кілька сотень приватних домівок. Міський голова Чернівців Роман Клічук повідомив, що цього року планують провести капітальний ремонт аварійного колектора, на який орієнтовно витратять від 30 до 50 млн грн.

Упродовж минулого тижня каналізаційний колектор на вул. Роменській обвалився двічі. Роман Клічук зазначив у фейсбуці, що цей колектор – дуже старий. Його будували в 1969 році, тож він не витримав навантаження.

«За 50 років він просто розчинився в ґрунтах. Ще у 2009 році було відомо, що термін його експлуатації завершився. Аварія сталася зараз, і ми розв’яжемо цю проблему капітально. Над колектором зараз приватні паркани, дерева і трансформатор. У таких випадках мала би бути охоронна зона – не менше 25 метрів від труби, але цього не дотримувалися», – повідомив Роман Клічук.

Через аварійну ситуацію 26 лютого водопостачання відключили частині мешканців району. Зокрема, будинкам з непарними номерами на вулиці Руській, а також на перехресті вулиць Немирівської та Фастівської. Воду для мешканців підвозять працівники водоканалу двома цистернами за графіком. Також у Чернівецькій міськраді повідомили, що водопостачання від 3 березня буде за графіками (їх можна переглянути на сайті ради або в соціальних мережах).

Наразі на колекторі цілодобово тривають ремонтні роботи, зазначив в коментарі ZAXID.NET виконувач обов’язків гендиректора Чернівецького водоканалу Андрій Сайковський.

«Ми працюємо сьому добу. Коли ліквідовували перший обвал, було дуже багато води, яка розмочила ґрунт – він просів під трубою колектора. Труба одразу провалилася, бо за роки там все прогнило, проржавіло. Щоб тимчасово залатати колектор, робітники мають пройти ще 30 метрів, тоді водопостачання відновлять для всіх будинків», – розповів Андрій Сайковський. Він додав, що ремонт ускладнює хаотична забудова.

Водночас у водоканалі почали готувати проєктно-кошторисну документацію для подання на тендер. За словами Романа Клічука, будівництво нового колектора може вартувати 30–50 млн грн. Про це він розповів на пресконференції 3 березня.

Коли розпочнуть капітальний ремонт колектора, наразі невідомо. «Ми маємо пройти усю процедуру тендерної закупівлі. Спочатку – розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію, потім – проходження експертизи, оголошення тендеру для пошуку підрядника. Лише тоді можна приступити до будівельних робіт. Скільки це буде по часу, я не можу сказати навіть орієнтовно», – відповів Андрій Сайковський.