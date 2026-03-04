Насичена страва з приємним балансом солодкого, кислого й солоного смаків. Поєднання ніжного оселедця, солодкуватого буряка та хрумкого зеленого яблука робить салат водночас легким і поживним. Запечений буряк додає глибини смаку та природної солодкості. Рецепт від Food network.

Інгредієнти

філе свіжого оселедця 2 рибини буряк запечений 300 г картопля молода 150 г яблуко зелене кисле 1 штука цикорій червоний 1 головка для маринаду: каперси 1 столова ложка кріп свіжий 1 гілочка оцет яблучний 300 мл цукор 100 г для соусу з хроном: хрін столовий 1 столова ложка сметана 100 г гірчиця діжонська 1 чайна ложка сік з половини лимона сіль за смаком перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Якщо використовуєте сирий буряк, ретельно вимийте його, загорніть у фольгу та запікайте при температурі 180 градусів приблизно 60 хвилин до м’якості. Остудіть, почистьте і наріжте часточками або кубиками середнього розміру.

Крок 2 Картоплю добре вимийте та відваріть у підсоленій воді до готовності приблизно 15–20 хвилин. Остудіть і наріжте кружальцями або великими кубиками.

Крок 3 Філе оселедця наріжте порційними шматками. Викладіть у неглибоку посудину, посипте подрібненим кропом і каперсами.

Крок 4 В сотейнику змішайте яблучний оцет і цукор, доведіть до активного кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Одразу залийте гарячим маринадом оселедець, накрийте плівкою або кришкою та залиште охолоджуватися мінімум на 30 хвилин. Для більш насиченого смаку можна залишити в холодильнику на ніч.

Крок 5 Для соусу змішайте сметану, хрін, гірчицю та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Крок 6 Яблуко наріжте брусочками безпосередньо перед складанням салату, щоб воно не потемніло. Листя цикорію розберіть і промийте.

Крок 7 На велику тарілку викладіть листя цикорію як основу. Зверху розподіліть картоплю, буряк і яблуко. Дістаньте оселедець з маринаду та викладіть поверх овочів.