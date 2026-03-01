Тонкі, майже прозорі листи тіста після запікання стають золотистими й ламкими, а всередині ховається соковита, злегка тягуча начинка з двох видів сиру. Пиріг добре тримає форму, легко нарізається на акуратні шматки та смакує як гарячим, так і теплим. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Тісто філо 250 г Моцарела 250 г Фета 200 г Яйце 1 шт. Петрушка невеликий пучок (приблизно 10 г) Вершкове масло 30 г Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Моцарелу натріть або порвіть на дрібні шматочки, фету розкришіть. Додайте яйце та дрібно нарізану петрушку, перемішайте до однорідності. За потреби трохи підсоліть. Крок 2 Вершкове масло розтопіть на слабкому вогні. Форму застеліть пергаментом або змастіть маслом. Листи філо тримайте накритими рушником, щоб не пересихали. Крок 3 На дно викладіть 1–2 листи філо, змастіть маслом. Рівномірно розподіліть частину начинки. Повторюйте шари, чергуючи тісто (змащене маслом) та сирну суміш, поки не використаєте всі інгредієнти. Верхній шар обов’язково змастіть маслом. Крок 4 Випікайте у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 20 хвилин, поки верх стане рум’яним і хрустким. Перед нарізанням дайте пирогу постояти 5–10 хвилин.