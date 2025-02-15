Сирна кислинка м’якого сиру, хрустке філо та гарячий мед – інгредієнти, з яких ви можете отримати оригінальний та смачний десерт. Ідеальний баланс смаків, щоб вразити ваших гостей. Цей пиріг можна подати як невеликий закручений рулетик або розрізати на маленькі шматочки для закуски.

Інгредієнти:

тісто філо (юфка) – 18 листів;

олія оливкова – ½ стакани;

молоко 2,5% – 1-¼ стакани;

манна крупа – 2 ст. л.;

яйця курячі – 2 шт.;

м'який сир – 480 г;

перець чорний мелений – 1 ч.л.;

розпушувач – ½ ст. л.;

мед – 3 ст. л.;

сушений чебрець – 1 ст. л.;

кунжут білий – 1-½ ст. л.

Спосіб приготування:

Розморожуйте один рулон філо, дотримуючись інструкцій на упаковці. Розігрійте духовку до 175°C. Легко змастіть оливковою олією форму (25 см) для пирога. Влийте молоко в каструлю і доведіть до кипіння, потім поступово всипайте дрібну манку, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь до середнього і продовжуйте помішувати 2-3 хвилини або поки суміш не почне згущуватись, пише NV Food.

Зніміть з вогню і дайте охолонути 3-4 хвилини. По одному вмішайте яйця до однорідності. Додайте м’який сир і перемішайте до розплавлення. Додайте перець і розпушувач, перемішайте та відкладіть вбік. Розгорніть і накрийте листи філо плівкою, а зверху – трохи вологим рушником, щоб не висихали.

Покладіть на робочу поверхню стопку з трьох листів філо, злегка змастіть верхній лист оливковою олією. Складіть стопку навпіл вздовж. Розмістіть філо так, щоб довга сторона була до вас. Покладіть приблизно 1/3 – 1/2 склянки начинки вздовж по центру, залишаючи близько ¾ дюйма з кожного кінця для загортання. Складіть філо над начинкою і обережно скрутіть, щоб утворити «змійку».

Покладіть швом вниз у неглибоку форму для пирога, вздовж краю. Повторіть процес ще 5 разів з рештою філо і начинки, загортаючи кінці і закручуючи змійки до центру. Останній шматок може знадобитися вкоротити, щоб вмістити в центр. Змастіть пиріг оливковою олією. Випікайте 45-50 хвилин або до золотистого кольору.

Вийміть з духовки і відразу полийте гарячим медом, посипте чебрецем і кунжутом (якщо використовуєте). Дайте охолонути принаймні 5 хвилин перед нарізанням і подачею.