Домашні ватрушки – це класика української кухні, яка завжди асоціюється з домашнім теплом і затишком. М'яке тісто та ніжна сирна начинка роблять цю випічку справжнім смаковим задоволенням. Ватрушки можна приготувати на будь-який смак, додаючи різноманітні фрукти чи ягоди до сиру.

Інгредієнти:

молоко – 250 г;

дріжджі сухі – 10 г;

цукор – 80 г;

масло – 100 г;

яйця – 2 шт.;

дрібка солі;

борошно.

для начинки:

сир – 0,5 кг;

цукор (залежно від кислоти сиру) – 100-150 г;

яйця – 2 шт.;

ваніль;

сметана – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку підігрійте молоко до теплого стану і розчиніть у ньому дріжджі, цукор і сіль. Потім додайте розтоплене масло (не гаряче) або маргарин, пише Chef.

Окремо збийте яйця і додайте їх до молочної суміші. Потім поступово вводьте борошно, замішуючи м’яке, пружне тісто. Коли воно буде готове, накрийте його серветкою і залиште сходити протягом двох годин.

Для начинки сир протріть через сито, щоб зробити масу однорідною. Додайте до нього яйця, цукор, ваніль та сметану, ретельно перемішайте і поставте в холодильник.

Як тільки тісто підійде, розділіть його на шматочки розміром з невеликі яблука і викладіть їх на деко, залишаючи простір між ними. Дайте виробам ще раз піднятися.

Використовуючи склянку, акуратно зробіть в кожному шматочку заглиблення, щоб начинка не випала під час випікання. Заповніть ці виїмки сирною масою і рівномірно розподіліть її ложкою.

Змастіть ватрушки сумішшю яйця та молока і випікайте при температурі 180°C до золотистої скоринки – зазвичай це займає близько 17 хвилин.