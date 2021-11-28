Ці пиріжки робляться настільки швидко, що можна і не помітити. Їх навіть не потрібно ліпити.

Інгредієнти (на деко пиріжків):

тісто листкове 1 упаковка (500 г)

яйце 1 шт (для змащення пиріжків перед випіканням)

Начинка з яйцем та зеленою цибулею:

яйце 4 шт.

зелена цибуля 1 пучок

сіль, перець за смаком

Начинка з фаршу:

фарш м'ясний 400 г (його можна приготувати заздалегідь та тримати під рукою, рецепт тут)

цибуля 1 шт

сіль, перець за смаком

Готові пиріжки на тарілці (фото ZAXID.NET)

Також можна робити будь-які інші начинки на власний смак. Для першої начинки відварити яйця на круто, охолодити, подрібнити в миску. Дрібно нарізаєте до них пучок зеленої цибулі. Додаєте сіль та перець і перемішуєте.

Для другої начинки покласти до миски 400 гр м'ясного фаршу. Фарш можна брати будь-який.

Цибулину дрібно нарізати або подрібнити у блендері. Підсмажити на пательні. Додати цибулю до фаршу, посолити та поперчити. Добре перемішати.

Посипати стіл борошном. Взяти пачку тіста (воно має бути розмороженим). Розкачати у великий прямокутник. Поділити на дві частини. Викласти начинку на краєчок тіста. Скрутити його у рулет. Виходить два рулети з різними начинками. Краї тіста добре склеїти. Нарізати на порції. Можна навіть не зщипувати краї.

Викласти пиріжки на деко на невеликій відстані один від одного. Зверху добре змастіть кожен пиріжок яйцем (його потрібно трохи збити виделкою). Можна посипати кунжутом.

Випікати 25-30 хвилин у розігрітій до 180°C духовці.

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