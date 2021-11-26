Рулети з курячого філе з овочами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Для цієї страви потрібні тоненькі частини курячого філе, як на шніцель. Проте у цьому ми випадку ми обійдемося без сухариків, що зробить страву кориснішою та менш калорійною.
Інгредієнти (на 4 порції):
- тонко нарізана куряча грудка ½ кг
Для маринаду:
- оливкова олія 2 ст.л.
- часник 1 зубчик
- кінза ½ пучка
Для начинки:
- один червоний і один жовтий болгарські перці (звичайно, можна взяти одного кольору, але так гарніше)
- селера 2 стебла
- часник 1 зубчик
- перчики чилі за бажанням
- сіль, перець за смаком
Для начинки варто використовувати перці різних кольорів – так буде гарніше (фото ZAXID.NET)
Нарізану, як для шніцеля, курку покласти у маринад з оливкової олії, дрібно нарізаного часнику та зелені.
Нарізати соломкою болгарський перець та селеру і обсмажити їх на оливковій олії разом із перчиками чилі (якщо використовуєте), дрібно нарізаним зубчиком часнику, сіллю та перцем.
Дістати курку з маринаду і в кожен шматок покласти обсмажені овочі. Щоб було гарно, варто брати овочі різних кольорів. Потім загорнути курку в рулет та закріпити дерев'яною зубочисткою так, щоб рулет не розпався. Тоді потрібно обсмажити «роли» з усіх боків на олії, що залишилася від маринаду.
Загорнутий з овочами шматок курячого філе треба закріпити дерев'яною зубочисткою, щоб не розпадався (фото ZAXID.NET)
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