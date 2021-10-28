Айва, крім купи вітамінів, має фантастичну здатність перетворювати робити прості страви на екзотичні і вишукані.

Інгредієнти:

ціла курка приблизно 1,5-2 кг

часник 2-3 великі зубчики

картопля 5-7 шт.

мед 5 ст. л.

айва 4-5 шт.

сіль, перець

Курку почистити, помити. Часник натерти на тертці або пропустити через прес. Отриманою часниковою сумішшю добре змастити курку. Посолити, поперчити. Залишити хвилин на 10. Потім акуратно полити медом.

Почистити айву. Половину нарізати дрібно, іншу половину нарізати скибками. Почищену картоплю нарізати скибками того ж розміру, що й айву.

Нафарширувати курку дрібно нарізаною айвою, зашити або заколоти. Покласти курку в рукав для запікання, потім обкласти курку у рукаві скибками айви і картоплі, полити айву з картоплею сумішшю меду та часнику, яка стікла з курки. Запікати приблизно годину при 180-200°C.

Коли курка буде готова, потрібно розрізати рукав, знизити температуру в духовці до 150°C та залишити її там ще на 10 хв. Після цього вимкнути духовку та залишити курку у спокої ще на півгодини.

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