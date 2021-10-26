Террін – страва з овочів, м'яса або риби, запечена у формі хлібця та порізана тонкими скибками. Дуже вишукана закуска, яка виглядає набагато складнішою, ніж готується.

Інгредієнти:

куряче м’ясо 700 г

вершки (жирність на ваш розсуд) 200 г

сир рокфор (або інакший з блакитною пліснявою) 150 г

яйця 2 шт

груша 1 шт

вино біле сухе 100 г

масло вершкове 1 ст. л.

мед 0.5 ч. л.

сіль за смаком

перець чорний мелений за смаком

петрушка свіжа 2 шт за бажанням

перець горошком рожевий 1 ч. л. за бажанням

Куряче м’ясо (можна взяти філе, тоді страва буде менш жирною, а можна м’ясо з гомілки чи стегна) перебити в блендері.

Грушу почистити, видалити серцевинку та нарізати не дуже дрібними кубиками. Розтопити масло на сковороді, присмажити грушу пару хвилин, додати вино та мед, випарювати хвилин п'ять.

Додати до фаршу сіль, перець, вершки та грушу. Добре перемішати. За бажанням можна додати рожевий перець та петрушку.

Форму, краще прямокутну, змастити маслом. Викласти половину фаршу. Викласти подрібнений сир. Накрити другою половиною фаршу та розрівняти поверхню.

У більшу форму налити води. Поставити в неї форму з терріном. Ось так:

Випікати у духовці при 160°C приблизно 50 хв. Охолодити. Вилити рідину, яка утвориться у формі. Поставити в холодильник на кілька годин. Тонко нарізати.

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