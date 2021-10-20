Традиційна грецька страва ідеально смакує восени, коли овочі свіжі, а сонце ще трохи нагадує про літо. Для мусаки баклажани запікають з м'ясом та помідорами під класичним соусом бешамель. Розповідаємо, як це зробити просто та смачно.



Інгредієнти:

Баклажан – 1 великий

Картопля – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Фарш яловичий (в оригіналі найчастіше беруть баранину, але ми пропонуємо більш звичний смак) – 400 г

Помідор – 1 великий (можна взяти консервовані)

Часник – 2 зубчики

Оливкова олія – 5 ст. ложок

Сіль, перець на свій смак

Чебрець, розмарин, тим'ян на свій смак (можна взяти готові суміші грецьких або прованських трав)

Сир – 200 г

Для соусу бешамель:

Масло – 50 г

Молоко – 200 мл

Борошно – 1 ст. л.

Горіх мускатний, сіль, перець – на кінчику ножа

Картоплю вимити, відварити «в мундирі» до готовності (але не переварити) або спекти. Баклажани нарізати скибочками, посолити та дати постояти. Цибулю почистити, нарізати кубиками. Часник почистити та дрібно нарізати.

Помідор вимити, натерти на тертці. Шкірка має залишитись у руці, її викидають.

Пасерувати цибулю та часник в 1 ст. ложці олії на середньому вогні до прозорості цибулі. Додати фарш, сіль, перець. Все обсмажити на середньому вогні, періодично помішуючи хвилин 5. Додати помідори, трави.

Тушкувати під покришкою на невеликому вогні 20 хв (до готовності фаршу).

Баклажани промити, обсушити і обсмажити в олії, яка залишилася, протягом 5 хв. Якщо хочеться зробити страву трохи дієтичнішою (хоча це не про мусаку), можна баклажани запекти у добре нагрітій духовці хвилин 15.

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Картоплю почистити та нарізати скибочками.

Увімкнути духовку. Форму для запікання змастити олією, викласти в неї шар картоплі. Потім викласти баклажани, потім фарш з помідорами, потім ще раз шар баклажани.

Сир натерти на грубій тертці.

Приготувати соус. Для цього у банячку з грубим дном розтопити масло, на ньому трохи присмажити борошно. Повільно вливати молоко, весь час розмішуючи, щоб не було грудочок. Додати сіль, перець, мускатний горіх. Варити на дуже маленькому вогні 5 хв.



Залити соусом мусаку, посипати тертим сиром. Поставити в духовку та запікати 40 хв при 180oC.

Без проблем можна зробити і вегетаріанську мусаку. Для цього просто треба вилучити фарш. Його можна замінити томатним соусом (тушкувати цибулю з помідорами та часником). У цьому випадку помідорів треба взяти вдвічі більше.

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