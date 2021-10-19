Здобний хліб хала, на перший погляд, виглядає дуже складною стравою, хоч це не так. Розповідаємо, як сплести гарну косу зі здобного тіста.



Інгредієнти (на дві хали)

Борошно – 450 г

Цукор – 2-3 ст. л.

Жовтки двох яєць (білки залишаємо для змащування хліба)

Ціле яйце – 1 шт.

Олія – 3 ст. л.

Вода – 150 мл

Сіль на кінчику ножа

Дріжджі сухі – 1,5 ч.л.

Одне яйце та два жовтки (білки відділяємо та відкладаємо на потім) перемішуємо з водою.

Борошно просіюємо. Додаємо до нього сіль, цукор та дріжджі. Все добре перемішуємо. Додаємо яйця з водою та олію. Дуже добре вимішуємо –найкраще це робити у комбайні або хлібопічці.

Накриваємо тісто рушником та залишаємо приблизно на годину у теплі та спокої. Категорично не можна кричати та гупати дверима. Якщо тісто робиться у хлібопічці, то режим «Дріжджове тісто» дозволить пройти цей етап автоматично.

Через одну годину обминаємо тісто. Ділимо на шість рівних частин та залишаємо ще на 30 хв.

Викладаємо тісто на дошку. З кожного шматка руками викачуємо «мотузку». Беремо три таких «мотузки», закріплюємо на початку та заплітаємо як дівочу косу. Кінці також добре зліплюємо разом. Початок та кінець коси підгортаємо під халу.

Можна сплести халу і іншими способами. Є чимало навчальних відео, де халу плетуть з 4-х чи навіть 10-ти валків, але ми зупинились на найбільш традиційному варіанті.

Застеляємо деко пергаментом, змащуємо його олією. Викладаємо хали. Залишаємо їх приблизно на годину.

Обережно змащуємо поверхню білками, що залишились, посипаємо кунжутом або маком.

Випікаємо халу 30-35 хв. у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 190o.

Варто пам’ятати, що хліб під час випічки дуже сильно росте, тож потрібно залишити між сусідніми хлібинами велику відстань.

Було... ... стало

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