Тушкована капуста з грибами – проста, поживна та смачна страва, яка підійде для обіду або вечері. Поєднання ніжної капусти, обсмажених грибів і цибулі створює насичений смак та апетитний аромат. Сметана додає страві м’якості, а томатна паста – легкої кислинки. Приготування не потребує багато часу, а інгредієнти доступні впродовж усього року. Рецепт опублікував сайт Shuba.

Інгредієнти

Білокачанна капуста 400 г Печериці 200 г Цибуля 1 шт. Пшеничне борошно 10 г Сметана 15% 50 г Соняшникова олія 30 мл Томатна паста до смаку Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Нашаткуйте капусту тонкою соломкою та злегка помніть руками, щоб вона пустила сік.

Крок 2 Розігрійте соняшникову олію в глибокій сковороді, викладіть капусту та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні приблизно 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб овочі не пригорали.

Крок 3 Очистьте цибулю та дрібно наріжте. Помийте печериці й наріжте їх шматочками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розігрійте трохи олії на окремій сковороді, обсмажте цибулю до прозорості. Додайте гриби та готуйте, поки вони не підрум’яняться і не випарується зайва рідина.

Крок 5 Перекладіть обсмажені гриби з цибулею до капусти, перемішайте та тушкуйте все разом ще 10 хвилин.