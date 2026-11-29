Тушкована капуста з грибами. Рецепт дня
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Тушкована капуста з грибами – проста, поживна та смачна страва, яка підійде для обіду або вечері. Поєднання ніжної капусти, обсмажених грибів і цибулі створює насичений смак та апетитний аромат. Сметана додає страві м’якості, а томатна паста – легкої кислинки. Приготування не потребує багато часу, а інгредієнти доступні впродовж усього року. Рецепт опублікував сайт Shuba.
Інгредієнти
|Білокачанна капуста
|400 г
|Печериці
|200 г
|Цибуля
|1 шт.
|Пшеничне борошно
|10 г
|Сметана 15%
|50 г
|Соняшникова олія
|30 мл
|Томатна паста
|до смаку
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Нашаткуйте капусту тонкою соломкою та злегка помніть руками, щоб вона пустила сік.
Крок 2
Розігрійте соняшникову олію в глибокій сковороді, викладіть капусту та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні приблизно 20 хвилин. Періодично помішуйте, щоб овочі не пригорали.
Крок 3
Очистьте цибулю та дрібно наріжте. Помийте печериці й наріжте їх шматочками.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте трохи олії на окремій сковороді, обсмажте цибулю до прозорості. Додайте гриби та готуйте, поки вони не підрум’яняться і не випарується зайва рідина.
Крок 5
Перекладіть обсмажені гриби з цибулею до капусти, перемішайте та тушкуйте все разом ще 10 хвилин.
Крок 6
Додайте борошно, сметану, томатну пасту, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішайте та готуйте ще кілька хвилин, щоб інгредієнти поєдналися.