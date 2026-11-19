Пісний салат з оселедцем, буряком і маринованими огірками
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Пісний салат з оселедцем – цікаве поєднання українських і скандинавських кулінарних традицій. У ньому ніжна солона риба поєднується із солодкуватим буряком, хрусткими маринованими огірками, цибулею та свіжою зеленню. Особливого смаку страві надає незвичайна гірчично-медова заправка з додаванням кави. Покроковий рецепт приготування пише видання Picante Cooking.
Інгредієнти
|Філе солоного оселедця
|4 шт.
|Буряк великий
|1 шт.
|Мариновані огірки
|4 шт.
|Червона цибуля
|½ шт.
|Каперси
|2 ст. л.
|Кріп
|½ пучка
|Зелена цибуля
|½ пучка
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Для заправки:
|Соняшникова нерафінована олія
|70 мл
|Гірчиця
|30 г
|Мед
|2 ч. л.
|Яблучний оцет
|15 мл
|Заварена кава
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Запечіть буряк у фользі до готовності, охолодіть, почистьте та наріжте невеликими кубиками.
Крок 2
Наріжте філе оселедця невеликими шматочками, мариновані огірки поріжте кружечками, а червону цибулю подрібніть кубиками.
Крок 3
Дрібно посічіть каперси, кріп і зелену цибулю.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть підготовлені інгредієнти на велику тарілку окремими смужками або групами, не змішуючи їх між собою.
Крок 5
Для заправки змішайте в окремій посудині соняшникову олію, гірчицю, мед, яблучний оцет і заварену каву. Ретельно перемішайте до однорідності.
Крок 6
Рівномірно полийте салат гірчично-медовою заправкою та приправте свіжозмеленим чорним перцем.
Крок 7
Подавайте салат одразу або залиште в холодильнику на деякий час, щоб інгредієнти краще поєдналися між собою.