Пісний салат з оселедцем – цікаве поєднання українських і скандинавських кулінарних традицій. У ньому ніжна солона риба поєднується із солодкуватим буряком, хрусткими маринованими огірками, цибулею та свіжою зеленню. Особливого смаку страві надає незвичайна гірчично-медова заправка з додаванням кави. Покроковий рецепт приготування пише видання Picante Cooking.

Інгредієнти

Філе солоного оселедця 4 шт. Буряк великий 1 шт. Мариновані огірки 4 шт. Червона цибуля ½ шт. Каперси 2 ст. л. Кріп ½ пучка Зелена цибуля ½ пучка Чорний мелений перець до смаку Для заправки: Соняшникова нерафінована олія 70 мл Гірчиця 30 г Мед 2 ч. л. Яблучний оцет 15 мл Заварена кава 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Запечіть буряк у фользі до готовності, охолодіть, почистьте та наріжте невеликими кубиками.

Крок 2 Наріжте філе оселедця невеликими шматочками, мариновані огірки поріжте кружечками, а червону цибулю подрібніть кубиками.

Крок 3 Дрібно посічіть каперси, кріп і зелену цибулю. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Викладіть підготовлені інгредієнти на велику тарілку окремими смужками або групами, не змішуючи їх між собою.

Крок 5 Для заправки змішайте в окремій посудині соняшникову олію, гірчицю, мед, яблучний оцет і заварену каву. Ретельно перемішайте до однорідності.

Крок 6 Рівномірно полийте салат гірчично-медовою заправкою та приправте свіжозмеленим чорним перцем.