Пісний салат з буряка, квасолі та огірка. Рецепт дня0
Проста, ситна й корисна страва, яка чудово пасує як до пісного меню, так і для щоденного раціону. Такий салат не лише швидко готується, а й має чимало користі. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Буряк
|2 шт.
|Квасоля відварена
|200 г
|Огірок
|1 шт.
|Цибуля ріпчаста жовта
|1/2 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Лимонний сік
|1 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Зелень
|15 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть буряк у воді або запечіть у духовці до м’якості (30-40 хвилин). Потім остудіть, почистьте і наріжте кубиками або соломкою.
Крок 2
Наріжте огірок (також підійде солоний) кубиками або тонкими скибочками. Цибулю почистьте і наріжте тонкими півкільцями.
Крок 3
Відваріть квасолю протягом 30-40 хвилин (якщо берете консервовану – промийте).
Крок 4
Змішайте в великій мисці нарізаний буряк, квасолю, огірок і подрібнену цибулю.
Крок 5
Додайте олію та лимонний сік (або яблучний оцет). Посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте.
Крок 6
Залиште салат на 10-15 хвилин, щоб овочі рівномірно ввібрали заправку.
Крок 7
Перед подачею присипте дрібно нарізаною зеленню. За бажанням додайте насіння соняшника або гарбуза.