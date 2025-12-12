Проста, ситна й корисна страва, яка чудово пасує як до пісного меню, так і для щоденного раціону. Такий салат не лише швидко готується, а й має чимало користі. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Буряк 2 шт. Квасоля відварена 200 г Огірок 1 шт. Цибуля ріпчаста жовта 1/2 шт. Олія 2 ст. л. Лимонний сік 1 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Зелень 15 г Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть буряк у воді або запечіть у духовці до м’якості (30-40 хвилин). Потім остудіть, почистьте і наріжте кубиками або соломкою. Крок 2 Наріжте огірок (також підійде солоний) кубиками або тонкими скибочками. Цибулю почистьте і наріжте тонкими півкільцями. Крок 3 Відваріть квасолю протягом 30-40 хвилин (якщо берете консервовану – промийте). Крок 4 Змішайте в великій мисці нарізаний буряк, квасолю, огірок і подрібнену цибулю. Крок 5 Додайте олію та лимонний сік (або яблучний оцет). Посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте. Крок 6 Залиште салат на 10-15 хвилин, щоб овочі рівномірно ввібрали заправку. Крок 7 Перед подачею присипте дрібно нарізаною зеленню. За бажанням додайте насіння соняшника або гарбуза.