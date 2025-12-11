Салат «Імперія», який замінить «Шубу» на святковому столі
Покроковий рецепт0
Забудьте про звичні страви, цього року за святковим столом усю увагу приверне салат «Імперія». Він вирізняється насиченим смаком і святковою подачею, тож гості точно не залишаться байдужими. Рецепт від «Господиньки».
Інгредієнти
|Відварений буряк
|3-4 шт.
|Варені яйця
|4-6 шт.
|Чорнослив
|150 г
|Твердий сир
|100 г
|Волоські горіхи
|100 г
|Заморожений зелений горошок
|100 г
|Сіль, перець
|за смаком
|Майонез
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відварений буряк натріть на великій тертці, підсоліть, додайте мелений чорний перець. Добре перемішайте, поділіть на дві рівні частини і одну викладіть першим шаром у кільце діаметром 20 см. Зробіть майонезну сіточку.
Крок 2
Другим шаром ідуть варені яйця, які також натріть, але на дрібній тертці. Змастіть майонезом.
Крок 3
Потім рівномірно викладіть чорнослив, а зверху натертий твердий сир і горошок. Змастіть майонезом.
Крок 4
Останній шар – друга половина буряка. Перед подаванням зробіть сіточку з майонезу і посипте подрібненими волоськими горіхами. Поставте в холодильник на кілька годин, але краще на ніч.