Забудьте про звичні страви, цього року за святковим столом усю увагу приверне салат «Імперія». Він вирізняється насиченим смаком і святковою подачею, тож гості точно не залишаться байдужими. Рецепт від «Господиньки».

Інгредієнти

Відварений буряк 3-4 шт. Варені яйця 4-6 шт. Чорнослив 150 г Твердий сир 100 г Волоські горіхи 100 г Заморожений зелений горошок 100 г Сіль, перець за смаком Майонез за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Відварений буряк натріть на великій тертці, підсоліть, додайте мелений чорний перець. Добре перемішайте, поділіть на дві рівні частини і одну викладіть першим шаром у кільце діаметром 20 см. Зробіть майонезну сіточку.

Крок 2 Другим шаром ідуть варені яйця, які також натріть, але на дрібній тертці. Змастіть майонезом.

Крок 3 Потім рівномірно викладіть чорнослив, а зверху натертий твердий сир і горошок. Змастіть майонезом.