Креветки – це делікатний продукт, і саме неправильна технологія приготування часто робить їх сухими, жорсткими, замість ніжних та соковитих. Щоб страва була справді смачною, важливо знати кілька простих кулінарних правил. ТСН розповідає, як уникнути пересушування креветок під час приготування.

Перед варінням обов’язково розморозьте креветки. Адже якщо їх варити замороженими, температура води знизиться, а м’ясо провариться нерівномірно. І найкраще розморожувати продукт у холодній воді.

Варити креветки треба з головою та панциром – тоді вони вийдуть значно соковитішими.

Наливайте води удвічі більше за об’єм креветок. Якщо креветки неочищені, покладіть столову ложку солі на літр води, а якщо очищені – половини столової ложки буде достатньо. Після того як закипить вода, додайте в неї сіль та спеції. Буде достатньо додати перець горошком, лавровий лист та гілочку свіжого кропу.

Потім покладіть креветки у воду. Варити їх треба не більше 2 хвилин після того, як закипить вода. А якщо ви придбали тигрові або королівські креветки, тоді варіть їх 5-7 хвилин.