Тірамісу без сирих яєць і алкоголю – ідеальний варіант домашнього десерту без випічки. Він готується швидко, виходить ніжним і «безпечним», тож підходить для всієї родини. Рецепт від Іren.lazun. Інгредієнти Печиво савоярді 150 г Сир маскарпоне 250 г Вершки 33% 250 мл Кава розчинна 2 ч. л. Окріп 200 мл Цукрова пудра 80 г Какао для посипання Спосіб приготування: Крок 1 Розчиніть каву в окропі та залиште охолоджуватися. Крок 2 Збийте холодні вершки міксером до загустіння, поступово додайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Крок 3 Додайте маскарпоне й збийте масу до однорідного крему. Крок 4 Викладіть на дно форми тонкий шар крему. Крок 5 Занурюйте печиво в каву на кілька секунд і викладайте шаром у форму. Покрийте печиво половиною крему. Крок 6 Викладіть ще один шар просоченого печива та накрийте кремом, що залишився. Крок 7 Поставте десерт у холодильник на кілька годин. Крок 8 Дістаньте тірамісу перед подачею та посипте какао.

