Тірамісу без сирих яєць і алкоголю. Рецепт дня0
Тірамісу без сирих яєць і алкоголю – ідеальний варіант домашнього десерту без випічки. Він готується швидко, виходить ніжним і «безпечним», тож підходить для всієї родини. Рецепт від Іren.lazun.
Інгредієнти
|Печиво савоярді
|150 г
|Сир маскарпоне
|250 г
|Вершки 33%
|250 мл
|Кава розчинна
|2 ч. л.
|Окріп
|200 мл
|Цукрова пудра
|80 г
|Какао
|для посипання
Спосіб приготування:
Крок 1
Розчиніть каву в окропі та залиште охолоджуватися.
Крок 2
Збийте холодні вершки міксером до загустіння, поступово додайте цукрову пудру та продовжуйте збивати.
Крок 3
Додайте маскарпоне й збийте масу до однорідного крему.
Крок 4
Викладіть на дно форми тонкий шар крему.
Крок 5
Занурюйте печиво в каву на кілька секунд і викладайте шаром у форму. Покрийте печиво половиною крему.
Крок 6
Викладіть ще один шар просоченого печива та накрийте кремом, що залишився.
Крок 7
Поставте десерт у холодильник на кілька годин.
Крок 8
Дістаньте тірамісу перед подачею та посипте какао.