Деруни. Класичний рецепт і варіанти з м'ясом та грибами.

Деруни – проста на перший погляд страва, яка потребує трохи терпіння та уважності. Головний секрет смачного результату – якісна картопля та добре вимішана маса без зайвої рідини. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Картопля 900 г Цибуля жовта ріпчаста 120 г Часник 20 г Яйця курячі 3 шт. Сіль 5 г Перець чорний мелений 2 г Олія рослинна 60 мл Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте картоплю, натріть її на тертці для дерунів і злийте зайву рідину. Крок 2 Почистьте цибулю та часник, дрібно наріжте їх або вичавіть часник через часникодавку. Крок 3 Додайте до картопляної маси цибулю, часник, яйця, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідності. Крок 4 Розігрійте сковорідку з олією на сильному вогні, зменште вогонь і викладайте масу ложкою. Крок 5 Обсмажуйте деруни з обох боків до золотистої скоринки протягом 1–2 хвилин. Крок 6 Викладіть готові деруни на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію, і подавайте гарячими зі сметаною та зеленню.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter