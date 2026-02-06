Золотисті деруни без борошна. Рецепт дня0
Деруни – проста на перший погляд страва, яка потребує трохи терпіння та уважності. Головний секрет смачного результату – якісна картопля та добре вимішана маса без зайвої рідини. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|900 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|120 г
|Часник
|20 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Сіль
|5 г
|Перець чорний мелений
|2 г
|Олія рослинна
|60 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю, натріть її на тертці для дерунів і злийте зайву рідину.
Крок 2
Почистьте цибулю та часник, дрібно наріжте їх або вичавіть часник через часникодавку.
Крок 3
Додайте до картопляної маси цибулю, часник, яйця, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідності.
Крок 4
Розігрійте сковорідку з олією на сильному вогні, зменште вогонь і викладайте масу ложкою.
Крок 5
Обсмажуйте деруни з обох боків до золотистої скоринки протягом 1–2 хвилин.
Крок 6
Викладіть готові деруни на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію, і подавайте гарячими зі сметаною та зеленню.