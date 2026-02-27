Щоб фарш вийшов соковитим, до нього потрібно додати трохи колотого льоду

Щоб пельмені входили не тільки ситними, а й соковитими, важливо не лише правильно замісити тісто, а й зробити хороший фарш. Pixel Inform розповідає, що потрібно додати у пельмені, щоб вони були смачними.

Що можна додати у пельмені?

Щоб фарш вийшов соковитим, до нього потрібно додати трохи колотого льоду або бульйону, щоб під час варіння начинка залишилась ніжною.

Крім цього, у фарш можна додати будь-які овочі або навіть зробити з них пюре. Також деякі кухарі зазначають, що овочі потрібно пропустити через тертку чи нарізати дрібними кубиками, щоб додати соковитості. Наприклад, ви можете взяти капусту та додати у фарш, попередньо припустивши її на воді чи олії.