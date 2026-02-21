Ароматна випічка з хрумкою скоринкою і ніжною начинкою з картоплі легко нагадає про смак дитинства. Пиріжки чудово смакують гарячими й залишаються м’якими навіть після охолодження. Рецепт від «Готуємо». Інгредієнти молоко 0,25 л яйця 2 шт. борошно 350 г сіль 5 г цукор 10 г пекарський розпушувач 30 г рафінований кулінарний жир 50–70 мл картопля 6–7 великих бульб цибулина 1 шт. спеції за смаком олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Додайте розпушувач у тепле молоко, всипте сіль і цукор та перемішайте. Крок 2 Дочекайтеся появи бульбашок на поверхні, додайте яйця та влийте рафінований жир, перемішайте до однорідності. Крок 3 Вводьте борошно невеликими порціями та замісіть м’яке, не круте тісто. Крок 4 Накрийте тісто рушником та залиште підходити в теплому місці. Крок 5 Відваріть картоплю, розімніть її в пюре. Крок 6 Обсмажте подрібнену цибулю на олії та додайте до картоплі. Крок 7 Посоліть, приправте спеціями та перемішайте начинку. Крок 8 Обімніть тісто, розділіть його на невеликі шматочки та сформуйте коржики. Крок 9 Викладіть начинку в центр кожного коржика та зліпіть пиріжки. Крок 10 Розігрійте жир на сковороді та викладіть пиріжки швом донизу. Крок 11 Обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки. Крок 12 Викладіть готові пиріжки на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

