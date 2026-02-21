Смажені пиріжки з картоплею із золотою скоринкою. Рецепт дня0
До теми
Ароматна випічка з хрумкою скоринкою і ніжною начинкою з картоплі легко нагадає про смак дитинства. Пиріжки чудово смакують гарячими й залишаються м’якими навіть після охолодження. Рецепт від «Готуємо».
Інгредієнти
|молоко
|0,25 л
|яйця
|2 шт.
|борошно
|350 г
|сіль
|5 г
|цукор
|10 г
|пекарський розпушувач
|30 г
|рафінований кулінарний жир
|50–70 мл
|картопля
|6–7 великих бульб
|цибулина
|1 шт.
|спеції
|за смаком
|олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Додайте розпушувач у тепле молоко, всипте сіль і цукор та перемішайте.
Крок 2
Дочекайтеся появи бульбашок на поверхні, додайте яйця та влийте рафінований жир, перемішайте до однорідності.
Крок 3
Вводьте борошно невеликими порціями та замісіть м’яке, не круте тісто.
Крок 4
Накрийте тісто рушником та залиште підходити в теплому місці.
Крок 5
Відваріть картоплю, розімніть її в пюре.
Крок 6
Обсмажте подрібнену цибулю на олії та додайте до картоплі.
Крок 7
Посоліть, приправте спеціями та перемішайте начинку.
Крок 8
Обімніть тісто, розділіть його на невеликі шматочки та сформуйте коржики.
Крок 9
Викладіть начинку в центр кожного коржика та зліпіть пиріжки.
Крок 10
Розігрійте жир на сковороді та викладіть пиріжки швом донизу.
Крок 11
Обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки.
Крок 12
Викладіть готові пиріжки на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.