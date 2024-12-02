Пухкі та солодкі пиріжки з яблуками – те, що треба, аби відчути ностальгію за дитинством у зимові холоди. За «бабусиним рецептом» приготування займе у вас мінімум часу та зусиль.

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

яйця – 4 шт.;

олія – 100 мл;

цукор – 150 г;

дрібка солі;

солі; свіжі дріжджі – 30 г;

борошно – 100-1050 г;

яблука – 3-4 шт.;

цукор – за смаком.

Спосіб приготування

Для приготування опари у мисці змішуємо тепле молоко, одну столову ложку цукру, дріжджі та чотири столові ложки борошна. Перемішуємо, закриваємо та залишаємо у теплому місці на 30 хвилин, пише Сookpad.

Потім до опари додаємо три яйця, цукор та олію, все ретельно перемішуємо. До просіяного борошна додаємо сіль, а потім поступово вводимо до рідини, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Перекладаємо його в посипану борошном ємність, накриваємо та залишаємо в теплому місці на годину, доки тісто не подвоїться в розмірі.

Для начинки на грубій тертці тремо очищені яблука.

Коли тісто підійде, виймаємо його з миски, ділимо на шматки рівні за вагою, формуємо кулі. Кожну кулю розкачуємо в овал, в середину кладемо ложку цукру та натерті яблука. Защипуємо краї, формуючи пиріжок. Викладаємо на деко, вистелене папером для випікання, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин. Потім змащуємо пиріжки збитим яйцем.

Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 20-25 хвилин до готовності, враховуючи особливості вашої духовки. Після випікання пиріжки накриваємо рушником і даємо їм охолонути.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»