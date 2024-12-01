Пишний дріжджовий пиріг зі шпинатом, картоплею та сиром фета або бринзою – це чудовий варіант вечері. Готувати можна з будь-яким мʼяким солоним сиром, як-от бринза, фета, козячий або овечий сир. Важливо, щоб сир був солоним, щоб він збалансував нейтральний смак картоплі та мʼякий присмак шпинату, пише Рicante Сooking.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 300 г;

вода – 100 мл;

молоко – 70 мл;

свіжі дріжджі – 10 г;

топлене вершкое масло – 30 г;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

Для начинки:

шпинат – 150 г;

картопля – 800 г;

сир фета чи солона бринза – 150 г;

цибулина – 1 шт.;

рослинна олія – 30 мл;

часник – 2 зуб.;

яйце – 1 шт.;

сіль та чорний мелений перець до смаку;

Крім того:

яйце – 1 шт.;

кунжут – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Воду, молоко, цукор та дріжджі помістити в глибоку миску. Мішати до повного розчинення дріжджів. Додати борошно, злегка вимішати. Додати сіль та вершкове масло й добре вимісити тісто до еластичності. Накрити миску з тістом злегка вологим рушником і залишити на 1,5 години підходити. Тісто повинно збільшитись удвоє.

У великій сковорідці розігріти рослинну олію. Додати цибулю й смажити до м'якості. Додати шпинат та часник й тушкувати поки свіжий шпинат змʼякне, а якщо готуєте з мороженого – поки перестане виділятись з нього рідина.

Шпинат з цибулею, сире яйце, сіль та подрібнений сир додати до картоплі, порізаної кубиком. Добре вимішати все разом. Залишити вистигати.

Тісто, що підійшло, дістати на присипану борошном поверхню і розкатати прямокутником приблизно 36х40 см, а потім перекласти у великий жаротривкий посуд чи на деко, застелене пергаментом. По довжині тіста, на його половину, викласти підготовлену начинку. Накрити другою половиною тіста і защепити.

Обережно перевернути тісто на інший бік, швом донизу, допомагаючи собі пергаментом, на якому розташований пиріг. Потягуючи пергамент доверху й допомагаючи руками, обережно, але впевнено перевернути пиріг.

Великим ножем зробити не надто глибокі надрізи ромбами, в кількох місцях прорізавши тісто повністю для виходу пари. Накрити сформований пиріг злегка вологим рушником й залишити на 15 хвилин підходити. Тим часом розігріти духовку до 180°С.

Перед тим, як поставити пиріг зі шпинатом та картоплею в духовку, щедро змастити поверхню пирога збитим яйцем та посипати кунжутом. Вставити пиріг до розігрітої духовки і пекти 40-50 хвилин, доки тісто повністю пропечеться та гарно підрум'яниться.

Дістати пиріг зі шпинатом та картоплею з духовки й подавати до столу.