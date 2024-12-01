Дріжджовий пиріг зі шпинатом, картоплею та фетою. Рецепт дня0
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Пишний дріжджовий пиріг зі шпинатом, картоплею та сиром фета або бринзою – це чудовий варіант вечері. Готувати можна з будь-яким мʼяким солоним сиром, як-от бринза, фета, козячий або овечий сир. Важливо, щоб сир був солоним, щоб він збалансував нейтральний смак картоплі та мʼякий присмак шпинату, пише Рicante Сooking.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 300 г;
- вода – 100 мл;
- молоко – 70 мл;
- свіжі дріжджі – 10 г;
- топлене вершкое масло – 30 г;
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
Для начинки:
- шпинат – 150 г;
- картопля – 800 г;
- сир фета чи солона бринза – 150 г;
- цибулина – 1 шт.;
- рослинна олія – 30 мл;
- часник – 2 зуб.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль та чорний мелений перець до смаку;
Крім того:
- яйце – 1 шт.;
- кунжут – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Воду, молоко, цукор та дріжджі помістити в глибоку миску. Мішати до повного розчинення дріжджів. Додати борошно, злегка вимішати. Додати сіль та вершкове масло й добре вимісити тісто до еластичності. Накрити миску з тістом злегка вологим рушником і залишити на 1,5 години підходити. Тісто повинно збільшитись удвоє.
У великій сковорідці розігріти рослинну олію. Додати цибулю й смажити до м'якості. Додати шпинат та часник й тушкувати поки свіжий шпинат змʼякне, а якщо готуєте з мороженого – поки перестане виділятись з нього рідина.
Шпинат з цибулею, сире яйце, сіль та подрібнений сир додати до картоплі, порізаної кубиком. Добре вимішати все разом. Залишити вистигати.
Тісто, що підійшло, дістати на присипану борошном поверхню і розкатати прямокутником приблизно 36х40 см, а потім перекласти у великий жаротривкий посуд чи на деко, застелене пергаментом. По довжині тіста, на його половину, викласти підготовлену начинку. Накрити другою половиною тіста і защепити.
Обережно перевернути тісто на інший бік, швом донизу, допомагаючи собі пергаментом, на якому розташований пиріг. Потягуючи пергамент доверху й допомагаючи руками, обережно, але впевнено перевернути пиріг.
Великим ножем зробити не надто глибокі надрізи ромбами, в кількох місцях прорізавши тісто повністю для виходу пари. Накрити сформований пиріг злегка вологим рушником й залишити на 15 хвилин підходити. Тим часом розігріти духовку до 180°С.
Перед тим, як поставити пиріг зі шпинатом та картоплею в духовку, щедро змастити поверхню пирога збитим яйцем та посипати кунжутом. Вставити пиріг до розігрітої духовки і пекти 40-50 хвилин, доки тісто повністю пропечеться та гарно підрум'яниться.
Дістати пиріг зі шпинатом та картоплею з духовки й подавати до столу.