Ця легка сезонна страва чудово смакуватиме до сніданку або ж замінить десерт тим, хто обмежує споживання калорійних ласощів. Запіканку з домашнього сиру та яблук можна подавати з джемами або сиропами. Страва сподобається і дітям, і дорослим.

Інгредієнти:

400 грамів домашнього сиру (9%);

2 яйця;

80 грам фініків з кісточкою;

50 грамів кокосової стружки;

2 солодких яблука, почистити, натерти на крупній тертці;

10 грамів кукурудзяного борошна (можна замінити кокосовим);

вершкове масло для змащування форми;

кукурудзяне борошно для посипання форми;

кокосова стружка для посипання запіканки.

Спосіб приготування

Фініки помістити в невеликий посуд та залити доверху окропом, залишити на п’ять хвилин. Якщо фініки не затверділи і не підсохли, їх можна не замочувати, ідеться в кулінарному блозі Picante Cooking.

В глибокій мисці збити разом домашній сир, яйця, кокосову стружку та кукурудзяне борошно. Фініки відцідити, видалити кісточку та дрібно порізати. Додати разом з яблуками до сиру й ретельно вимішати.

Тонким шаром вершкового масла змастити форму для запікання. Посипати кукурудзяним борошном, струсити зайве. Перекласти сирну масу в підготовлену форму. Розрівняти та посипати зверху кокосовою стружкою.

Вставити запіканку до розігрітої до 180 градусів духовки й пекти 25-30 хвилин. Сирна запіканка повинна гарно підрум'янитись. Подавати сирну запіканку з яблуками треба одразу. Хоча вона смакує і холодною.

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