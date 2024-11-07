Запіканка з домашнього сиру та яблук без цукру. Рецепт дня0
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Ця легка сезонна страва чудово смакуватиме до сніданку або ж замінить десерт тим, хто обмежує споживання калорійних ласощів. Запіканку з домашнього сиру та яблук можна подавати з джемами або сиропами. Страва сподобається і дітям, і дорослим.
Інгредієнти:
- 400 грамів домашнього сиру (9%);
- 2 яйця;
- 80 грам фініків з кісточкою;
- 50 грамів кокосової стружки;
- 2 солодких яблука, почистити, натерти на крупній тертці;
- 10 грамів кукурудзяного борошна (можна замінити кокосовим);
- вершкове масло для змащування форми;
- кукурудзяне борошно для посипання форми;
- кокосова стружка для посипання запіканки.
Спосіб приготування
Фініки помістити в невеликий посуд та залити доверху окропом, залишити на п’ять хвилин. Якщо фініки не затверділи і не підсохли, їх можна не замочувати, ідеться в кулінарному блозі Picante Cooking.
В глибокій мисці збити разом домашній сир, яйця, кокосову стружку та кукурудзяне борошно. Фініки відцідити, видалити кісточку та дрібно порізати. Додати разом з яблуками до сиру й ретельно вимішати.
Тонким шаром вершкового масла змастити форму для запікання. Посипати кукурудзяним борошном, струсити зайве. Перекласти сирну масу в підготовлену форму. Розрівняти та посипати зверху кокосовою стружкою.
Вставити запіканку до розігрітої до 180 градусів духовки й пекти 25-30 хвилин. Сирна запіканка повинна гарно підрум'янитись. Подавати сирну запіканку з яблуками треба одразу. Хоча вона смакує і холодною.
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