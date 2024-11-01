Цей традиційний скандинавський десерт готується за лічені хвилини. Його основний інгредієнт – яблучний сік. Тобто вам не доведеться навіть чистити яблука. Цей сезонний десерт містить менше калорій за важкі молочні креми і не потребує спеціального обладнання для приготування.

Інгредієнти:

4 яйця;

500 мл яблучного соку – свіжого або з магазину;

сік половини лимона;

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

1 чайна ложка меленої кориці;

50 грам цукру.

Спосіб приготування

Збийте яйця вінчиком у середньому сотейнику. Окремо змішайте, радить сайт Helvetic kitchen, яблучний і лимонний сік, просійте в рідину через сито кукурудзяний крохмаль і корицю, перемішуючи вінчиком. Злегка збийте рідину з цукром, а потім за допомогою вінчика змішайте з яєчною сумішшю.

Поставте суміш на середній вогонь і збивайте приблизно 5-10 хвилин, поки вона не загусне. Коли суміш загустіє – у ній лишатимуться сліди від вінчика, – зніміть сотейник з вогню і продовжуйте збивати ще кілька хвилин.

Процідіть крем в миску, щільно накрийте зверху плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години, щоб маса охолодилася.

Цей десерт можна подавати самостійно, а можна додати збиті вершки за смаком при подачі. Також в крем можна додати горіхи, цукати чи інші хрусткі снеки.