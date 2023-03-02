На початку весни не бракує оптимізму, проте дуже бракує вітамінів. Журавлина зберігає їх, а також є природнім антибіотиком. Тож пропонуємо простий та корисний десерт з яблук та журавлини.

Інгредієнти (на 4 порції):

яблука великі 4 шт.

журавлина 50 г

цукор (краще коричневий) 50 г

горіхи волоські 50 г

кориця мелена 1-2 ч.л. (за смаком)

Можна просто розрізати яблука навпіл (фото IStock)

Яблука краще взяті тверді, журавлина підійде і свіжа, і заморожена. Заморожені ягоди не потрібно попередньо розморожувати. Коричневий цукор можна замінити звичайним білим.

Яблука добре помити та обсушити паперовим рушником. Для начинки покласти у глибоку тарілку ягоди. Приблизно 1 ст. л. цукру відсипати та залишити на потім. Решту цукру всипати в миску з ягодами. Перемішати. Волоські горіхи дрібно нарізати та додати до ягід. Всипати мелену корицю. Перемішати.

Духовку розігріти до 200°. У яблук видалити «хвостики». Поставити їх на деко тим боком, де були плодоніжки. Зрізати невеликі кришечки згори. Ложкою акуратно вибрати серединку яблук з кісточками, намагаючись не пошкодити яблука.

Можна розрізати їх повздовш, вибрати серединку та наповнити начинкою. Так простіше, але перший спосіб виглядає гарніше і нначинка більше рпосочується яблучним соком.

Кожне яблуко заповнити ягідно-горіховою начинкою. Посипати цукром. Запікати 25-30 хвилин.