Користь калини важко переоцінити. А апельсин пом’якшує її специфічний смак.

Інгредієнти:

калина 500 гр.

апельсин 1 шт.

цукор 500 гр.

Цукор можна замінити медом (фото Shutterstock)

Ретельно помити ягоди та апельсин. Очистити калину від гілочок. Подрібніть за допомогою м'ясорубки або блендера калину та апельсин (його не потрібно чистити).

Змішайте їх з цукром. Залишити на кілька годин чи всю ніч, щоб цукор розчинився. Щоб зробити страву кориснішою, цукор можна замінити на 500 гр. меду.

Розкласти по стерилізованим банкам та закрити покришками. Зберігати у холодному місці.

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