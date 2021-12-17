Зима та Новий рік асоціюється із запахом мандаринів. Тож пропонуємо добірку десертів саме із цими фруктами.

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Заливні фрукти

Інгредієнти:

груша 1 шт.

лимон (сік та цедра) 1 шт.

зелений та чорний виноград без кісточок 200 гр.

пудра цукрова 1 скл.

мандарин 2 шт.

желатин 10 гр.

журавлинний морс 650 мл

Можна брати будь які фрукти за бажанням (фото Shefes)

Желатин залити 4 ст. л. холодної води і відставити на 15 хв. Зрізати з лимона три тонкі смужки цедри, вичавити сік. Покласти в сотейник цукрову пудру та цедру, влити лимонний сік та журавлинний морс. Варити на маленькому вогні 5-7 хв. Охолодити. Процідити і змішати з желатином.

Фрукти почистити і нарізати невеликими кубиками. Виноград вимити. Розкласти виноград та фрукти по формочках, залити желатиновою сумішшю. Поставити в холодильник до повного застигання. Перед подачею перевернути на тарілки, накрити гарячим рушником і через кілька хвилин зняти формочки. Зрештою, можна залити десерт у гарні склянки та подати прямо в них.

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Мандаринова панна котта

Панна котта (panna cotta) – солодке желе з варених вершків, популярний італійський десерт. Панна котта з мандариновим желе – чудова версія для зимових свят.

Інгредієнти (на 4 порції)

Для вершкового желе:

вершки 15-20% 500 мл

цукор 2 ст. л.

желатин швидкорозчинний 15 гр

вода 2 ст. л.

Для мандаринового желе:

мандарини 8 шт.

цукор 2 ст. л.

желатин швидкорозчинний 15 гр.

вода 2 ст. л.

Регулювати величину кожного шару можна збільшуючи або зменшуючи кількість інгредієнтів (фото Shutterstock)

Готуємо вершкове желе. Желатин залити холодною водою (2 ст. л.). Перемішати і залишити набухати.

У каструльку насипати цукор (2 ст. ложки). Влити вершки та поставити каструлю на плиту. Прогріти вершки, не доводячи до кипіння, щоб цукор розчинився. Зняти вершки з плити та додати желатин. Перемішати до повного розчинення желатину.

Розлийте масу в склянки, залишаючи місце зверху для шару мандаринового желе. Охолодити при кімнатній температурі, потім поставте в холодильник доти, доки панна котта не почне застигати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти» Тепер треба готувати мандаринове желе. Желатин залити холодною водою, перемішати. Вичавити сік із мандаринів. Процідити. Додати цукор та желатин. Перемішати до повного розчинення желатину.

Дістати панна котту з холодильника, розлити мандаринове желе у кожну склянку поверх вершкового шару. Знову поставити панна котту у холодильник, бажано на ніч або до того моменту, поки мандаринове желе повністю не застигне.

За бажанням можна прикрасити дольками мандарина.

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Мандарини у пряному сиропі

Інгредієнти (на 4 порції)

мандарини 400 гр

бадьян 1 шт.

кориця 1 паличка

шафран дрібка

цукор 100 гр.

вода 200 мл

Пряні мандарини можуть бути самостійним десертом або додатком до морозива чи торта (фото Shutterstock)

Мандарини почистити від шкірки. У каструльку влити воду та всипати цукор. Довести цукровий сироп до кипіння. Додати прянощі. Проварити сироп із прянощами 3 хв. Опустити у киплячий сироп мандарини.

Проварити мандарини у сиропі ще близько 3 хв, періодично перевертаючи їх. Потім охолодити мандарини прямо в сиропі та витримати в холодильнику пару годин.

Такі мандарини можна використовувати для тортів, а також подавати їх з морозивом, оладками, млинцями. Хоча і як самостійний десерт вони прекрасні.

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Тарт татен з мандаринами

Інгредієнти (на 8 порцій):

волоські горіхи або мигдаль (мелені) 200 гр.

мандарини 12 шт.

лимони ½ шт.

яйця 3 шт.

йогурт 150 гр.

кукурудзяна крупа 100 гр.

масло 150 гр.

цукор 150 гр.

Для сиропу:

цукор 250 гр.

вода 200 мл.

Перевертати пиріг потрібно тоді, коли він вистигне (фото Shutterstock)

Нарізати обережно п'ять мандаринів кружечками 3-5 мм завтовшки. На дрібній тертці з чотирьох мандаринів натерти цедру, вичавити сік. З трьох очищених мандаринів зробити пюре у блендері.

Закип'ятити у сотейнику воду з цукром. Дати їй покипіти хвилин п'ять на середньому вогні, потім додати кружки мандаринів. Закрити сотейник покришкою та тримати 20 хвилин, має утворитися карамель. Через 20 хвилин акуратно викласти на тарілку кружечки мандаринів.

Вилити в сотейник мандариновий сік та сік з половинки лимона, закип'ятити все це на середньому вогні. Прокип'ятити сироп із соком протягом 10 хвилин і відставити остигати.

Приготувати тісто. Відокремити білки від жовтків. М'яке масло розтерти з цукром, додати мандаринову цедру. Потім поступово додати жовтки (по одному). Додати кукурудзяну крупу та подрібнені горіхи. Потім по черзі додавати в тісто йогурт, мандаринове пюре, збиті в міцну піну білки.

Роз'ємну форму застелити пергаментом та змастити маслом. Акуратно викласти карамельні кружечки мандаринів та трохи сиропу, який залишився у тарілці від них, зверху вилити тісто (воно має бути рідким). Випікати десь 60-70 хвилин при 170°C. Готовність традиційно перевірити дерев'яною шпажкою.

Готовий пиріг вийняти з духовки, дати повністю охолонути. Форму відкрити та акуратно перевернути пиріг з мандаринами на тарілку. Сироп, що залишився, вилити на пиріг.