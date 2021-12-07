Панфорте – традиційний італійській пиріг, який зазвичай готують на Різдво. Назва походить від італійських слів «pane» – «хліб» та «forte» – «сильний». Це надзвичайно давній десерт, перші свідчення про нього відносяться до 1000 року, тоді він називався Pane Natalizio («Різдвяний Хліб») або Pan Pepatus («Перчений Хліб»).

Рецептів приготування панфорте безліч, знайти цей десерт можна практично в будь-якій італійській цукерні чи на різдвяному ярмарку. А якщо до Італії далеко, то панфорте можна спекти вдома. У простоті приготування він легко відправляє у нокдаун і англійський різдвяний кекс, і німецький штолен.

Панфорте має великий термін зберігання –до півроку. Так що спекти його можна на Різдво, а подавати на Великдень. Дуже зручно.

Інгредієнти:

горіхи (фундук, мигдаль) 250 гр. сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) 300 гр.

цедра 1 апельсина

борошно 100 гр.

розпушувач 1/2 ч.л.

кориця 1ч.л.

мускатний горіх 1ч.л.

імбир (мелений) 1\2 ч.л.

какао 2 ч.л.

мед 250 гр.

цукор (краще коричневий) 100 гр.

чорний перець дрібка

вода 1 ст. л.

У каструлі змішати мед, цукор, воду. На маленькому вогні довести до кипіння, постійно помішуючи, проварити 2 хвилини. Дати суміші трохи охолонути.

У велику миску висипати цілі горіхи. Туди ж крупно порізати сухофрукти. Додати спеції, цедру, какао, борошно, розпушувач, перемішати. Влити сироп, перемішати до однорідності. Якщо маса буде розсипатися, додати 1 ст.л. води.

Форму викласти папером для випічки, змащеним маслом. Викласти суміш та мокрою ложкою утрамбувати.

Випікати в розігрітій до 150°C духовці 45-50 хвилин. Потім витягнути панфорте з форми разом з папером, повністю охолодити, видалити папір і посипати цукровою пудроюта/або какао. Зберігати в холодильнику, загорнувши в пергамент.