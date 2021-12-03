Якщо ви не встигли (чи забули розпочати вчасно) спекти штолен, це не значить, що свята зіпсуті. Є варіант смачного ніби то штолена, який не потребує такого тривалого дозрівання, але не менш успішно створить атмосферу свята. Його можна їсти вже наступного дня, а можна витримати навіть місяць. Деякі складники можна міняти під власний смак (йдеться про борошно, цедру, цукати та сухофрукти).

Інгредієнти (на 2 середні штолени):

білий домашній сир 250 гр.

цільнозернове борошно (може бути звичайне біле) 250 гр.

масло 100 гр.

яйце 2 шт.

цукор 150 гр.

подрібнений мигдаль 100 гр.

розпушувач 2 ч. л.

сода ½ ч.л.

сіль ½ ч.л.

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

цукати 100 гр.

сухофрукти (суміш родзинок, журавлини, кураги, вишні, чорносливу чи того, що подобається) 200 гр.

рома, коньяк або бренді 50 гр.

Окремо:

розтоплене масло 50 гр.

цукрова пудра 50 гр.

Цей штолен можна їсти вже наступного дня після випічки (фото chefkoch.de)

Сухофрукти потрібно замочити в алкоголі мінімум на ніч. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Борошно змішати з розпушувачем, содою та подрібненим мигдалем.

Збити масло з цукром та сіллю у пишну піну. По одному вбити туди яйця, щоразу збиваючи масу. Звичайно, це можна (навіть потрібно) робити міксером. Поступово ввести сир та цедру, не перестаючи збивати тісто. Для штолена краще брати сухий сир.

З’єднати обидві маси і добре перемішати. Накрити тісто та залишити у спокої на 2 години (при кімнатній температурі, але далеко від плити чи інших джерел тепла).

Розігріти духовку до 180°C. Тісто розділити на три частини. Кожну частину викласти н пергамент та сформувати штолени. Випікайте 10 хв. при 180°C, потім знизити до 170°C та пекти ще близько 30 хв.

Викласти на решітку. Відразу змастити розтопленим вершковим маслом та посипати цукровою пудрою.

Наступного дня його вже можна різати та їсти. Але можна упаковати в шар пергаменту, шар фольги та шар харчової плівки та зберігати у прохолодному місці (але не в холодильнику) 1-4 тижні.

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