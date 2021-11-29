Надзвичайно смачний та ефектний у подачі кекс. Поки ще є груші цього сезону, варто спробувати.

Інгредієнти (на 1 кекс, форма 23 x 10 x 7 см):

груші 3 шт. (варто брати невеликі, що вони помістилися у формі, залишивши місце для кексу)

йогурт 125 гр

яйця 2 шт.

масло 50 гр.

цукор 80 гр

ванілін 1 ч.л.

цедра 1 апельсину (за бажанням)

борошно 175 гр. (можна частину, до 75 грам, замінити цільнозерновим)

какао 1 ст.л. (плюс ще чайна ложка для присипання форми)

розпушувач 1 ч.л.

дрібка солі

У розрізі кекс виглядає дуже ефектно (фото ZAXID.NET)

Груші акуратно почистити від шкірки, хвостики залишити. Нижню частину можна обрізати, або вибрати чайною ложечкою.

Змішати усі складники для тіста. Форму змастити маслом або олією та присипати какао. Викласти тісто у форму, розрівняти. Втопити у тісто груші. Зверху можна змастити їх медом чи сиропом від варення.

Випікати 50-60 хвилин при 180°C на середньому рівні духовки.

Готовий кекс можна полити розтопленим шоколадом, посипати подрібненими горіхами. Але він і без того виходить так дуже гарний.

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